Pastorale giovanile Alessandria, vicinanza al vescovo dopo l'ispezione

"Staremo insieme a lui, in preghiera, davanti al Signore". La Pastorale giovanile di Alessandria dimostra vicinanza al vescovo, Guido Gallese, a seguito della visita apostolica - un'ispezione disposta dal papa e affidata al cardinal Giuseppe Bertello - nella diocesi del basso Piemonte per far luce, in particolare, sulla gestione dei conti. Per questo, annuncia di aver organizzato nella giornata di oggi un momento di raccoglimento nel Santuario del Sacro Cuore (Casa San Francesco). "In questo momento di difficoltà noi vogliamo stringerci attorno al nostro vescovo". Già ieri sera nella chiesa di San Giovannino i membri locali del movimento nazionale Convegno di cultura Beata Maria Cristina di Savoia hanno pregato per il vescovo. "Le siamo vicini". L'occasione è stata la consegna alla Diocesi della reliquia della Beata, che sarà conservata nella chiesa.