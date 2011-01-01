Meteo, verso forte peggioramento con pioggia e neve abbondante in montagna

Il maltempo non molla la presa. Da oggi, domenica 25 gennaio, sono in arrivo altre piogge e nevicate, con correnti atlantiche e precipitazioni di nuovo protagoniste sull'Italia nei prossimi giorni. Tanta neve prevista anche sulle 'montagne Olimpiche'. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un nuovo peggioramento del tempo a causa dell'ingresso di una perturbazione molto intensa. La causa va ricercata nella presenza di una vasta area depressionaria presente tra le Isole Britanniche e l'Islanda che continua ad inviare impulsi instabili verso l'Europa. Una prima perturbazione investirà il nostro Paese nel corso di domenica 25 gennaio portando piogge battenti al Nord Est, con nevicate abbondanti sulle Dolomiti oltre i 600/700 metri di quota, sui settori tirrenici e sulle due Isole Maggiori. Da segnalare anche il deciso rinforzo dei venti da Ovest/Sud Ovest su buona parte del Centro Sud. Dopo una breve tregua attesa per lunedì 26, salvo per locali piogge al Centro Sud, nei giorni a seguire il protagonista sarà ancora una volta il flusso perturbato atlantico. "Aspettiamoci piogge e rovesci frequenti, a tratti insistenti, soprattutto sulle regioni del Centro Nord e sui settori tirrenici", afferma Gussoni. Le temperature si manterranno di qualche grado sopra la media in quanto l'aria arriva direttamente dall'oceano e non da masse fredde continentali di origine Artica. La neve tornerà a cadere in maniera copiosa sulle montagne solamente oltre i 500/600 metri di quota. "Un'ottima notizia in vista delle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina", conclude il meteorologo. NEL DETTAGLIO Domenica 25. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: maltempo sulle tirreniche. Al Sud: maltempo. Lunedì 26. Al Nord: prevalenza di sole, nebbie su basse pianure. Al Centro: piogge sulle tirreniche. Al Sud: maltempo. Martedì 27. Al Nord: peggiora dal pomeriggio/sera al Nordovest. Al Centro: peggiora sulle Tirreniche in serata. Al Sud: prevalenza di sole, vento in rinforzo. Tendenza: forte peggioramento da mercoledì con piogge e nevicate abbondanti in montagna.