Nas Torino, 14 arresti e 450 strutture sanitarie controllate nel 2025

Quattordici arresti, oltre 70 perquisizioni eseguite in diverse regioni italiane e 450 strutture sanitarie controllate. Sono i principali dati dell'attività svolta nel 2025 dal Nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri di Torino, illustrati in un bilancio diffuso oggi per quanto riguarda i settori sanità e farmaceutica. Nel corso dei controlli, i militari del Nas hanno denunciato oltre 90 persone e contestato 54 sanzioni amministrative, oltre all'esecuzione di tre ordinanze di misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, nell'ambito di indagini su gravi maltrattamenti in strutture sanitarie e sul traffico illecito di sostanze dopanti. Le violazioni riscontrate riguardano, tra l'altro, casi di abbandono di ospiti, somministrazione di farmaci scaduti, esercizio abusivo della professione sanitaria, falso materiale e sostituzione di persona. Sotto osservazione anche la gestione dei farmaci stupefacenti, con irregolarità nelle modalità di conservazione. Per sei strutture è stato emesso un provvedimento di sospensione dell'attività o di sequestro a causa di gravi carenze strutturali e gestionali. Nel settore farmaceutico sono state effettuate circa 40 ispezioni mirate, che hanno portato alla denuncia di 10 persone per reati che vanno dal falso alla somministrazione di medicinali scaduti o in modo pericoloso per la salute pubblica, oltre a sanzioni per violazioni della normativa di settore. Complessivamente sono state comminate sanzioni per oltre 60mila euro e ritirati dal mercato farmaci e dispositivi medici per un valore di circa 21mila euro.