Parco Val Grande, fase 2 della Carta del turismo sostenibile

Il Parco nazionale della Val Grande ha avviato la fase 2 della Carta europea del turismo sostenibile, un riconoscimento conferito da Europarc Federation basato sull'accordo tra gli attori coinvolti nello sviluppo turistico e che ha l'obiettivo di valorizzare in modo equilibrato il turismo, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle comunità locali. La fase 2 riguarda nello specifico l'adesione delle imprese turistiche locali alla Carta e per questo, è stato messo a punto un ciclo di incontri. Il primo, organizzato a Ornavasso, ha visto la partecipazione delle guide del Parco e di operatori delle strutture ricettive presenti nei Comuni dell'area protetta. Il prossimo appuntamento, rivolto agli operatori delle strutture ricettive che non hanno ancora preso parte al percorso, sarà il 4 febbraio.