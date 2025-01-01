Sequestrato un coltello a serramanico in una scuola superiore di Asti

"Sono abituato a portarlo con me". È quanto ha riferito ai carabinieri uno studente minorenne italiano di una scuola superiore di Asti, sorpreso in classe con un coltello a serramanico dalla lama di otto centimetri durante l'orario delle lezioni. A notare l'arma è stata l'insegnante che, dopo averla vista in mano al ragazzo, ha immediatamente allertato l'Arma. I militari sono intervenuti in breve tempo, procedendo al sequestro del coltello. Secondo quanto emerso, il minorenne non avrebbe estratto la lama con intenti minacciosi o aggressivi nei confronti dei compagni. Lui stesso ha riferito di volerla utilizzare come strumento di lavoro durante il laboratorio tecnico a cui stava prendendo parte. Sono in corso accertamenti per valutare eventuali responsabilità a suo carico. L'episodio - che risale ai giorni scorsi ma è stato reso noto oggi dai carabinieri con una nota - rientra nell'ambito della collaborazione tra l'Arma e gli istituti scolastici per il rafforzamento dei controlli preventivi, intensificati anche alla luce dei recenti fatti avvenuti a La Spezia.