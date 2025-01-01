Undici aziende piemontesi alla fiera della gioielleria negli Emirati

Saranno 11 le aziende piemontesi che esporranno nel padiglione Italia, unico Paese ad essere rappresentato con un proprio spazio espositivo, alla settima edizione di Jewels of Emirates Show, la fiera dedicata al settore della gioielleria, oreficeria e orologeria che si terrà dal 28 gennaio al primo febbraio all'Expo Centre Sharjah, nell'Emirato Arabo di Sharjah. Il padiglione italiano sarà curato, come sempre, da Artex. Le aziende piemontesi che saranno presenti alla fiera fanno parte tutte della provincia di Alessandria, 2 del comune di San Salvatore e gli altri del Comune di Valenza. All'edizione 2025 di Jewels of Emirates Show hanno preso parte più di 150 espositori, in grande prevalenza dagli Emirati Arabi e dal Medio Oriente, in un'area espositiva di 10.000 metri quadrati, e più di 9.000 visitatori tra cui compratori privati, buyer, vip, diplomatici, giornalisti, social media influencer. "Grazie all'organizzazione di Artex e alla collaborazione ventennale con Expo Centre e Camera di Commercio di Sharjah - afferma Sara Biagiotti della direzione di Artex - l'Italia sarà rappresentata a questa importante fiera del settore, che negli anni è cresciuta, non solo in termini di numero di aziende e di area espositiva, ma anche di qualità affermandosi come una delle più richieste del mercato. Proprio grazie alla fiducia di Expo Centre Sharjah sono stati concessi ulteriori spazi al padiglione italiano che come Luxury Zone si è ampliato del 25%. Alla nuova edizione parteciperanno 33 aziende italiane che rappresentano il meglio della gioielleria e dell'oreficeria Made in Italy. "Il mercato arabo - conclude Biagiotti - è uno dei più rilevanti per l'esportazione di preziosi: nel 2025 il valore delle esportazioni italiane di gioielli negli Emirati Arabi è stato pari ad 1,3 miliardi di euro con una crescita del 55 % sul primo semestre dell'anno precedente nonostante il costo dell'oro sia ormai ai massimi storici".