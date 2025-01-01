Fondazione Sviluppo e Crescita Crt entra in Combriccola Marchetti

La Fondazione Sviluppo e Crescita Crt entra, con una partecipazione pari al 10%, nel capitale sociale di Combriccola Marchetti, società fondata da Alberto Marchetti con altri 20 imprenditori per la tutela del luogo, dei prodotti e delle persone attraverso la creazione del Villaggio Diffuso di Cocconato (Asti). L'operazione consolida un modello innovativo di rigenerazione territoriale orientato al contrasto dello spopolamento, al rilancio delle economie locali e, nel medio periodo, alla costruzione di una sostenibilità economico-finanziaria solida. Un investimento che pone al centro il valore sociale generato per le comunità del Monferrato e il loro futuro. L'obiettivo è perfezionare l'Ospitalità Diffusa, fortemente voluta da Alberto Marchetti, che già prevede la trasformazione di appartamenti inutilizzati in un modello di accoglienza integrata e ampliare la proposta commerciale, che ora conta un campionario di nuove botteghe e attività artigianali nella via centrale di Cocconato. "Si tratta di una iniziativa coerente con il nostro approccio di impact investing: risorse private al servizio di un progetto che mira al raggiungimento della sostenibilità economico-finanziaria nel medio termine generando impatto sociale e territoriale misurabile e duraturo. Il progetto Cocconato auspichiamo dimostri che la rigenerazione dei borghi può diventare un modello sostenibile e, soprattutto, replicabile, capace di coniugare impresa, comunità e cultura" spiega la presidente della Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, Cristina Di Bari. "L'ingresso della Fondazione non è per noi un semplice passaggio finanziario, ma la conferma di una profonda affinità d'intenti. Abbiamo trovato un partner che condivide la nostra stessa idea di futuro per il territorio: un modello dove l'impresa non si limita a produrre valore economico, ma diventa motore di rigenerazione sociale e culturale" sottolinea Marchetti.