Stellantis seconda tra costruttori Ue nel 2025 per auto e commerciali

Con oltre 2.400.000 immatricolazioni e il 16% di quota, Stellantis chiude il 2025 al secondo posto fra i costruttori europei alle spalle di Volkswagen per auto e veicoli commerciali. Il gruppo mantiene la prima posizione anche nel segmento dei veicoli ibridi con il 15% di quota, grazie al lancio di modelli fondamentali come Citroën C3 e C3 Aircross, Fiat Grande Panda, nuova Citroen C5 Aircross, nuova Jeep Compass e nuova Opel/Vauxhall Frontera. Stellantis conferma anche la tradizionale leadership nei veicoli commerciali col 28,6% di quota mercato. Fiat Professional Ducato è il modello Stellantis Pro One più venduto (+0,4%). "Nonostante le continue turbative di mercato e una evidente debolezza della domanda, al termine dei suoi primi cinque anni di vita Stellantis ha saputo confermare la sua seconda posizione tra i major player dell'automotive business, mantenendo un considerevole distacco dai concorrenti che la seguono", commenta Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis. "Merito sicuramente di una programmazione basata sui nostri consolidati punti di forza, - spiega Cappellano - come la tradizionale leadership sul difficile mercato dei veicoli commerciali, dove Stellantis vanta tre modelli nella Top Ten delle vendite. O come la nostra competitività nei segmenti A, in cui Fiat Panda è la regina del mercato con quasi il 24% di quota, e nel segmento B-Suv (oltre 2,5 milioni di immatricolazioni totali nel 2025) in cui Stellantis supera il 20% di quota. A questi successi consolidati, grazie a una precisa scelta strategica Stellantis ha saputo affiancare un nuovo primato, la leadership nel segmento delle vetture ibride, ottenuta scalzando concorrenti molto più esperti di questo particolare mercato. I clienti stanno premiando le nostre scelte, come evidenziato dal trend in forte crescita dei nostri ordini, in particolare nella seconda metà dell'anno, il che costituisce un segnale positivo per il 2026, in cui Stellantis prevede di introdurre almeno 10 novità di prodotto". Stellantis è numero 1 nel segmento A con Fiat Panda e numero 2 nel segmento B-Suv, mentre Peugeot 208 e 2008 sono entrambe fra i 10 best seller a livello europeo. Nel segmento B delle utilitarie compatte (hatch), ha 3 vetture fra le prime 6 e Peugeot 3008 conferma il suo successo tra le top 5 del segmento C-Suv (+22,6%). Stellantis è al primo posto nelle vendite totali (auto più veicoli commerciali)) in Francia, Italia e Portogallo e seconda in Germania, Spagna, Regno Unito, Austria e Belux. Le vendite sono cresciute in 5 dei 10 mercati maggiori (Austria, BeLux, Polonia, Portogallo e Spagna). Gli ordini sono cresciuti significativamente rispetto al 2024, con un'accelerazione nella seconda metà dell'anno (+8%) e un'impennata più decisa nell'ultimo trimestre (+16%). Anche il portafoglio ordini è cresciuto in misura consistente (+10%).