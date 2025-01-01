Artissima, avviata selezione nuovo direttore

La Fondazione Torino Musei avvia una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico della direzione di Artissima, Fiera Internazionale d'Arte Contemporanea di Torino, in considerazione della prossimità della scadenza dell'attuale mandato, prevista all'inizio del 2027. La procedura - spiega una nota - è finalizzata a individuare candidature di elevato profilo, in possesso di comprovate competenze artistiche, gestionali e manageriali, adeguate a operare, con funzioni direttive della società Artissima srl, all'interno dell'articolato modello organizzativo della Fondazione Torino Musei che richiede spiccate capacità di coordinamento, integrazione dei processi e collaborazione intersettoriale. L'incarico avrà durata quadriennale, per le edizioni 2027, 2028, 2029 e 2030. A valutare i candidati sarà una Commissione di valutazione appositamente nominata dalla Fondazione Torino Musei. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30 marzo, secondo le modalità indicate nel bando. La figura incaricata della Direzione sarà responsabile della gestione complessiva della Fiera Artissima, della qualità dei servizi offerti e del corretto funzionamento organizzativo dell'evento, assumendo la piena responsabilità di una manifestazione dalla duplice natura commerciale e culturale, attiva in un contesto altamente competitivo a livello nazionale e internazionale. Alla Direzione è affidato il compito di rafforzare il posizionamento internazionale della Fiera.