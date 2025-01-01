Lega, Regione compensi commercianti per disordini sgombero Askatasuna

Il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, con la consigliera leghista della Circoscrizione VII Daniela Rodia, chiede che "la Regione si attivi con misure compensative" nei confronti dei commercianti di Vanchiglia colpiti dai "disagi legati ai disordini post sgombero di Askatasuna". "Lo sgombero - sostengono i due leghisti - ha fatto bene alla città, ma le proteste e i disordini che sono seguiti alla chiusura dell'immobile di Corso Regina ha portato danni ingenti alle attività commerciali della zona di Vanchiglia. Accessi limitati per ovvie esigenze di ordine pubblico, manifestazioni e scontri messi in atto dai simpatizzanti del centro sociale hanno provocato un calo netto nelle vendite degli esercenti di zona, per di più in un periodo proverbialmente vivace a livello economico come quello pre-natalizio". "Abbiamo chiesto alla Regione - sottolinea Ricca - di stanziare forme di ristoro per i commercianti del quartiere. Una misura che rende giustizia a chi ogni giorno lavora onestamente per tenere in piedi il tessuto economico locale e non merita certo di dover pagare in proprio i danni fatti da altri. Senza contare che difendere il commercio di prossimità significa difendere sicurezza, lavoro e qualità della vita nei quartieri".