Avetta (Pd), "serve diverso atteggiamento con Rfi e Trenitalia"

"Ancora una volta la Giunta Cirio minimizza i disagi sulle linee ferroviarie piemontesi, a cominciare dalla Sfm1 Rivarolo-Chieri e dalla Torino-Ivrea-Aosta, limitandosi a citare percentuali di puntualità e rifiutandosi di riconoscere che esiste una vulnerabilità strutturale e gestionale di queste linee che imporrebbe un diverso atteggiamento nei confronti di Rfi e di Trenitalia". Lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta del Pd a margine della risposta dell'assessore regionale Gabusi sull'interrogazione relativa a quanto avvenuto il 2 dicembre scorso sulla Sfm1 Rivarolo-Chieri, dove, a causa di un guasto ad uno scambio nei pressi di Bosconero, la circolazione è rimasta bloccata per tre ore. "Se la non-puntualità si aggira intorno al 9-10% e ogni anno Trenitalia paga alla Regione Piemonte quasi 4 milioni di euro di penalità, allora non siamo di fronte a episodi isolati - aggiunge Avetta - l'8 gennaio sono stati cancellati diversi treni sulla Sfm1 per guasti tecnici causati dalle basse temperature. Credo che sia palese l'atteggiamento rinunciatario della Giunta, come se i pendolari non avessero il diritto ad un servizio efficiente e di qualità a fronte di abbonamenti e biglietti sempre più cari".