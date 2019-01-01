Torino: derubato mentre era a terra, 3 ragazzi denunciati

Tre giovani sono stati denunciati per omissione di soccorso in relazione alla morte del 19enne Davide Borgione, deceduto a Torino nella notte tra venerdì e sabato dopo aver trascorso una notte in discoteca con gli amici. Le immagini catturate dalle videocamere mostrano il giovane cadere della bici e sbattere la testa. Quindi, mentre il ragazzo è riverso per terra, si notano due giovani scendere da un'auto, avvicinarsi a Borgione e derubarlo del portafoglio, senza prestare alcun soccorso. Entrambi, oltre che per omissione di soccorso sono stati denunciati per furto. La sequenza mostra, infine, una vettura urtare il giovane in maniera lieve. Saranno poi alcuni passanti a notare il corpo del ragazzo e a chiamare l'ambulanza, con il 19enne che morirà durante il trasporto in ospedale.