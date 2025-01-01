Lo Russo, "la crisi preoccupa, serve una politica industriale chiara"

"La situazione del comparto industriale di questo territorio è molto critica: ci sono dati estremamente positivi, quelli legati all'aerospazio, ma questa grande risalita non sta compensando la crisi dell'automotive. Io sono un po' preoccupato e credo che sia giunto il tempo per richiamare tutti a un principio di responsabilità: abbiamo l'esigenza, in questo Paese, di dotarci di una strategia industriale chiara, di mettere risorse sulle politiche industriali e questo territorio ha esigenza di avere iniziative di finanziamento e sostegno all'industrializzazione". A ribadirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo, interpellato sulla crisi di diverse aziende dell'area metropolitana ma anche sull'incontro del 2 febbraio 'Stellantis Algeria meets Turin Companies'. "Io non credo - riflette il sindaco a questo proposito - che Stellantis vada in Algeria perché c'è un clima meteorologico diverso. Va in Algeria perché evidentemente il governo algerino crea condizioni molto più convenienti per produrre lì e credo che questo debba innanzitutto far riflettere rispetto a quali sono le condizioni per fare impresa a Torino e in Italia. O prendiamo coscienza, come Paese - sottolinea -, che occorre un cambio di passo radicale o, in un mondo globalizzato, quello che sta capitando continuerà a capitare e noi avremo una deindustrializzazione di questo territorio, certamente una crisi strutturale nel settore automotive. Anche la crescita delle acquisizioni di imprese del settore industriale torinese da parte di soggetti che arrivano dall'estero, da un lato è segnale della bontà del comparto industriale torinese, dall'altro dimostra che c'è esigenza di politiche pubbliche industriali in Italia. Penso che la dinamica - conclude - debba essere affrontata con un approccio istituzionale e collaborativo".