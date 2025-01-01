M5s, destra ritocca al rialzo vitalizi di ex consiglieri e assessori

"Mentre il governo di destra affonda le mani nelle tasche dei cittadini, con i tagli dei trasferimenti dello Stato centrale che costringono la regione ad aumentare le tasse, in Piemonte la giunta Cirio porta in Consiglio un bilancio di previsione senza arte né parte, per la quale si attende ancora il parere del nuovo collegio dei revisori dei conti (il vecchio l'ha già stroncato malamente…)". Così i consiglieri regionali del gruppo M5s Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio. "Quella della destra - proseguono - è una politica pigra e miope, che non tenta minimamente di porre un argine alle crescenti disuguaglianze economiche e sociali ma, al contrario, premia chi è già in una posizione di privilegio. Parliamo, in particolare, dell'adeguamento Istat per i vitalizi degli ex consiglieri ed assessori regionali, una partita da 200mila euro sulla quale abbiamo presentato un emendamento abrogativo. Il centrodestra che promuove questi adeguamenti è lo stesso che osteggia senza vergogna una misura di equità sociale cara al Movimento 5 Stelle, ovvero il salario minimo di 9 euro l'ora per i lavoratori degli appalti pubblici di competenza della Regione". "Ma - aggiungono i consiglieri del M5s - non ci sono solo le lotte ai privilegi e al lavoro povero in cima all'agenda politica del Movimento 5 Stelle. Tra i numerosi emendamenti di merito e ordini del giorno collegati che abbiamo presentato, circa 150, una priorità è certamente la sicurezza. Chiediamo, ad esempio, di aumentare i fondi destinati alle ristrutturazioni delle caserme, ma anche un impegno a battere i pugni sui tavoli ministeriali per far sì che lo Stato centrale stanzi le risorse necessarie a ripristinare le unità di polizia municipale necessarie per garantire sicurezza nei quartieri e nei territori. Una partita, quest'ultima, che nelle zone più fragili si affianca agli sgravi fiscali che abbiamo ipotizzato per le 'zone rosse', sgravi fondamentali per sostenere chi apre attività commerciali nei quartieri più svantaggiati".