Ricca (Lega), ricordo Shoah sia di insegnamento a chi ospita idee pro-Pal

"Il Giorno della Memoria che celebriamo è una data con la quale come Lega rinnoviamo il nostro sostegno agli ebrei perseguitati nel mondo. Preferiremmo non farlo, perché preferiremmo che l'antisemitismo fosse il ricordo della pagina più buia del nostro passato e invece ancora oggi, anche in Italia, con la complicità di alcune forze di sinistra sopravvivono sacche di odio razziale che vedono negli ebrei e nello Stato di Israele un nemico da abbattere". Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte. "Vorrei ricordare - prosegue - a quanti 364 giorni l'anno ospitano un certo tipo di idee strizzando l'occhio a ideologie pro-Pal, che ricordare la Shoah non è un pro forma ma un segno di consapevolezza che significa aver imparato dalla storia a non ripetere lo stesso errore. Invito tutti quelli che fino ad ora hanno partecipato a manifestazioni dove si inneggiava al 'dal fiume al mare' a sciacquarsi la bocca prima di parlare di Giorno della Memoria".