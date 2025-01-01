Gestione e abbandono dei rifiuti, Torino pensa a sperimentare l'IA

L'intelligenza artificiale per una città più pulita e contro i comportamenti illeciti: il Consiglio comunale di Torino ha approvato all'unanimità una mozione del consigliere Pd Simone Tosto che chiede di valutare, in accordo con Amiat, la possibilità di introdurre soluzioni basate sull'Ai per supportare il lavoro degli operatori e rendere più efficienti i processi di monitoraggio dei rifiuti abbandonati a Torino, come, ad esempio, "il riconoscimento automatizzato degli stessi o un'eventuale pianificazione ottimizzata dei percorsi di raccolta". L'atto chiede anche di valutare la possibilità dell'utilizzo delle tecnologie per dotarsi di una piattaforma con dati storici per prevedere quando e dove si accumulano più abbandoni di rifiuti. Nel documento si sottolinea che "l'introduzione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione apre un capitolo nuovo e affascinante, ricco di opportunità anche se non privo di sfide. In un'epoca segnata dalla digitalizzazione accelerata, l'adozione dell'Ai promette infatti di rivoluzionare le modalità di erogazione dei servizi pubblici, prospettando soluzioni innovative per una gestione più efficiente e una risposta più rapida alle esigenze dei cittadini".