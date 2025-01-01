In Europa un'auto nuova su cinque elettrica, nel 2025 quota 19,5%

Le auto elettriche vendute nel 2025 nell'Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) sono state 2.585.187, il 19,5% delle immatricolazioni complessive. La crescita sull'anno precedente secondo i dati Csp - è del 29,7%. Tra i mercati più grandi la crescita maggiore è del Regno Unito (+23,4%), quella più bassa dell'Italia, dove sono solo il 6,2% delle immatricolazioni. Più sostenuto l'aumento (+33,4%) delle ibride plug-in: nella sola Ue sono aumentate a 3.733.325 unità (dati Acea). Sono trainate da Spagna (+23,1%), Francia (+21,6%), Germania (+8%) e Italia (+7,9%). I modelli ibridi-elettrici rappresentano il 34,5% del mercato Ue.