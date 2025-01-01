Operaio cade dal tetto di un capannone nel Torinese, è grave

Un operaio di 41 anni è stato trasportato in elicottero al Cto in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro che si è verificato intorno alle 10.30, in frazione Spineto di Castellamonte, nel Torinese. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è precipitato dal tetto di un capannone dove sono in corso dei lavori: un volo di circa sei metri. E' stato stabilizzato dall'equipe sanitaria e poi trasportato con l'elicottero in codice rosso per politrauma. Ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 per fare luce sulla dinamica dell'incidente.