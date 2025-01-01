Mercosur, Confindustria Vercelli Novara: "Serve Europa strategica per il territorio"

"La decisione del Parlamento Europeo di rinviare alla Corte di Giustizia alcune questioni legate all'accordo Ue-Mercosur impone una riflessione sulle regole e sugli equilibri del commercio internazionale. Tuttavia non possiamo dimenticare che la competitività e l'apertura dei mercati restano pilastri essenziali per rafforzare l'industria e le esportazioni italiane nel lungo periodo. Serve un'Europa strategica, che coniughi sostenibilità e opportunità di crescita per le imprese". Così Carlo Robiglio, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in merito alla sospensione degli accordi di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur. "Il nostro compito - sottolinea Robiglio - è accompagnare le imprese del territorio in un contesto internazionale sempre più complesso, sostenendo l'internazionalizzazione e chiedendo all'Europa scelte chiare, tempestive e orientate allo sviluppo. Solo così gli accordi commerciali possono tradursi in opportunità concrete per le aziende e per le comunità locali".