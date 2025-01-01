Cabina di regia Pnrr a Palazzo Chigi sull'attuazione della Missione Salute

Lo stato di avanzamento degli interventi ad attuazione territoriale previsti dalla Missione Salute del Piano, a quanto si apprende, è all'ordine del giorno di una riunione della Cabina di regia sul Pnrr in corso a Palazzo Chigi. Alla riunione, presieduta dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, partecipano il ministro della Salute Orazio Schillaci, i presidenti delle Regioni e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Un'altra riunione della Cabina di regia Pnrr è prevista per domani, quando si affronterà il tema della conclusione degli interventi attuati dai Comuni e loro aggregati, alla luce della Comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025.