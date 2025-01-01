Chiude il tunnel di Tenda per pericolo di valanghe

A causa del pericolo di valanghe sul versante francese, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja dal chilometro 108,639 al chilometro 111,900, a Limone Piemonte (Cuneo). La chiusura è in vigore fino a cessata necessità. Il tunnel sarà riaperto al transito non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l'utenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Un'interruzione momentanea nei trasporti è segnalata anche sulla linea ferroviaria, nel tratto tra Limone e Ventimiglia (Imperia). Si attende la rimozione di un albero caduto sulla sede ferroviaria nei pressi di Vievola, in Francia, e il nulla osta alla ripresa della circolazione. Sulla stessa linea nei tratti Cuneo-Limone e Limone-Ventimiglia sono stati cancellate o ridotte alcune corse, a causa delle limitazioni infrastrutturali per neve.