È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel Torinese

È morta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni ricoverata al Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa dal figlio 40enne con una pistola sparachiodi. La pensionata è deceduta nella serata di ieri. L'aggressione era avvenuta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio nella cascina di Caselle, nel Torinese, dove madre e figlio vivevano. Il 40enne che ha sparato, Luca Ferri, è stato arrestato ed è al momento detenuto nel carcere torinese delle Vallette. Era stato lui stesso a chiamare i carabinieri.