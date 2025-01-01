Arresto per rapina con accoltellamento a Torino

È stato arrestato dalla polizia il presunto autore della rapina con accoltellamento avvenuta lo scorso novembre nel quartiere Barriera Milano, a Torino. Si tratta di un giovane di 24 anni, di origini marocchine, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Torino al termine di un'indagine coordinata dalla procura. L'episodio risale alla notte del 28 novembre, quando la vittima, che avrebbe avuto un debito di droga, si era incontrata con il suo creditore in via Scarlatti. Dopo una breve discussione, il ventiquattrenne gli ha strappato dal collo una collana d'oro e lo ha poi aggredito con un coltello, ferendolo. L'aggressore è quindi fuggito, mentre il ferito è stato soccorso da un passante e trasportato in codice rosso in ospedale. Le indagini della squadra mobile della polizia, condotte attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e il confronto con soggetti già noti perché abitualmente controllati nel quartiere, hanno permesso di identificare il responsabile in tempi rapidi. Il provvedimento restrittivo è stato notificato nel carcere Lorusso e Cutugno, dove l'indagato si trovava già detenuto per altri motivi.