Gilli (Compagnia San Paolo), tenere presente il contesto internazionale

"Siamo soci fondatori di Srm e cooperiamo da tantissimo tempo. Abbiamo approvato un piano strategico in cui ci siamo resi conto che ci sono fattori a livello globale che hanno impatto sul territorio". Lo ha detto il presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo, Marco Gilli, nel corso della presentazione del settimo Med & Italian Energy Report. "Noi - ha aggiunto - possiamo far crescere il territorio ma in una prospettiva Paese e internazionale. Da sempre collaboriamo con Intesa Sanpaolo e Srm su tematiche che hanno a che fare su geopolitica e tecnologia. Collaboriamo anche con il gruppo di lavoro della Presidenza del consiglio sul piano Mattei. E questo perché una fondazione moderna come la nostra non può prescindere dal contesto internazionale".