O. Napoli (Az): Pd irriconoscibile, genuflesso a M5s e mondo no Tav

"Il Pd alza bandiera bianca e sbianchetta anni di battaglie a favore della Tav per compiacere i Cinquestelle, Fratoianni e Bonelli e tutto il "campo largo" dei No Tav e dei "no a tutto". Non ha altro significato la delibera con cui il Comune di Rivoli, guidato dal sindaco dem Alessandro Errigo, ha deciso di costituire una commissione per valutare l'impatto della bretella della tratta ad alta velocità tra Orbassano e Avigliana. L'idea geniale del sindaco è stata di riempire la commissione di tecnici (o ritenuti tali) da sempre contrari alla Tav. Uno scambio di carinerie con il mondo Cinquestelle e degli antagonisti, con il risultato di espellere dal Pd gli ultimi scampoli di riformismo. Conte ha preso l'anima di quel partito". Lo afferma Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Seguo la vicenda Tav dagli esordi. Come sindaco di Giaveno, come componente dell'osservatorio tecnico e ho potuto vedere da vicino la fatica costata al Pds, poi Ds e infine Pd sostenere convintamente la Tav quale occasione straordinaria di sviluppo. Tutto questo viene oggi messo in discussione, anzi, sconfessato per miserevoli ragioni di bottega. Il Pd di Elly Schlein si è consegnato nelle mani di alleati che vedono il diavolo in ogni opera che porta alla modernizzazione dell'Italia".