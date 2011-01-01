Inclusione sociale, premiate 11 aziende del vino delle Langhe

Il progetto di inclusione sociale "8pari", promosso da una decina di aziende vitivinicole delle Langhe per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità nelle vigne Unesco dell'Albese, è stato premiato da Confagricoltura. "8pari = Vino Sociale e Pari Opportunità", promosso dalla cooperativa sociale progetto Emmaus di Alba in collaborazione con l'azienda vitivinicola Cascina Piccaluga di Roberto Abellonio (capofila) e altre dieci aziende locali, ha vinto il premio "Coltiviamo agricoltura sociale". Il riconoscimento è stato assegnato a Roma, nella sede di Confagricoltura nazionale. Il bando è promosso da Confagricoltura, Senior L'età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali. Il premio, pari a 40mila euro, sarà destinato allo sviluppo del progetto e alla sua replicabilità in altri comparti produttivi ed è accompagnato da una borsa di studio per il master in Agricoltura sociale dell'Università di Roma Tor Vergata. "8pari" è un progetto di inclusione socio-lavorativa che favorisce l'inserimento di persone fragili e con disabilità nel settore vitivinicolo delle Langhe e del Roero, attraverso attività in vigna e in cantina svolte con il supporto di tutor educativi. L'iniziativa mira a contrastare l'esclusione dal mondo del lavoro e a promuovere pari opportunità, generando impatto sociale e nuove opportunità occupazionali. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore all'Agricoltura del Piemonte Paolo Bongioanni, che ha sottolineato il valore dell'agricoltura come strumento di inclusione sociale.