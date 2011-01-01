Inclusione sociale, premiate 11 aziende del vino delle Langhe

11:46 Mercoledì 28 Gennaio 2026

Il progetto di inclusione sociale "8pari", promosso da una decina di aziende vitivinicole delle Langhe per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità nelle vigne Unesco dell'Albese, è stato premiato da Confagricoltura. "8pari = Vino Sociale e Pari Opportunità", promosso dalla cooperativa sociale progetto Emmaus di Alba in collaborazione con l'azienda vitivinicola Cascina Piccaluga di Roberto Abellonio (capofila) e altre dieci aziende locali, ha vinto il premio "Coltiviamo agricoltura sociale". Il riconoscimento è stato assegnato a Roma, nella sede di Confagricoltura nazionale. Il bando è promosso da Confagricoltura, Senior L'età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali. Il premio, pari a 40mila euro, sarà destinato allo sviluppo del progetto e alla sua replicabilità in altri comparti produttivi ed è accompagnato da una borsa di studio per il master in Agricoltura sociale dell'Università di Roma Tor Vergata. "8pari" è un progetto di inclusione socio-lavorativa che favorisce l'inserimento di persone fragili e con disabilità nel settore vitivinicolo delle Langhe e del Roero, attraverso attività in vigna e in cantina svolte con il supporto di tutor educativi. L'iniziativa mira a contrastare l'esclusione dal mondo del lavoro e a promuovere pari opportunità, generando impatto sociale e nuove opportunità occupazionali. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore all'Agricoltura del Piemonte Paolo Bongioanni, che ha sottolineato il valore dell'agricoltura come strumento di inclusione sociale.

