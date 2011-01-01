Conticelli (Pd), svastiche su Giorno della memoria una provocazione

"Le svastiche rosse sui manifesti per il giorno della memoria sono ben più di una provocazione. Sono un insulto alle fondamenta da cui è nata la nostra democrazia. Dal buio e dall'orrore dell'Olocausto l'Europa ha saputo trarre la forza per ricostruire la propria identità e il proprio futuro, fondati sulla tutela e sul rispetto dei diritti umani, sul rigetto di ogni forma di razzismo e di esclusione, sull'inclusione e sulla giustizia sociale". Lo dichiara la consigliera regionale e presidente del Pd Piemonte Nadia Conticelli. "Lo sfregio dei manifesti comparso oggi a Torino - conclude - non è solo un atto di antisemitismo da condannare fermamente, ma ci riguarda tutte e tutti e ci richiama ad una responsabilità individuale nella memoria e nella trasmissione dei valori democratici, ogni giorno".