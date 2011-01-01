Conticelli (Pd), svastiche su Giorno della memoria una provocazione

11:47 Mercoledì 28 Gennaio 2026

"Le svastiche rosse sui manifesti per il giorno della memoria sono ben più di una provocazione. Sono un insulto alle fondamenta da cui è nata la nostra democrazia. Dal buio e dall'orrore dell'Olocausto l'Europa ha saputo trarre la forza per ricostruire la propria identità e il proprio futuro, fondati sulla tutela e sul rispetto dei diritti umani, sul rigetto di ogni forma di razzismo e di esclusione, sull'inclusione e sulla giustizia sociale". Lo dichiara la consigliera regionale e presidente del Pd Piemonte Nadia Conticelli. "Lo sfregio dei manifesti comparso oggi a Torino - conclude - non è solo un atto di antisemitismo da condannare fermamente, ma ci riguarda tutte e tutti e ci richiama ad una responsabilità individuale nella memoria e nella trasmissione dei valori democratici, ogni giorno". 

print_icon