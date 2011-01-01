MiC, ingresso gratuito nei musei domenica 1 febbraio

Il 1° febbraio torna l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che offre l'ingresso gratuito - ogni prima domenica del mese - nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l'accesso. La precedente edizione del 4 gennaio ha registrato 223.018 ingressi. Tutte le informazioni e l'elenco completo degli istituti che aderiscono all'iniziativa sono disponibili alle pagine, http://cultura.gov.it/domenicalmuseo e sull'app Musei italiani.