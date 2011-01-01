Lega Piemonte, no a commissioni inutili che mettono a rischio la Tav

"La decisione del Comune di Rivoli, guidato da un sindaco del Pd, di istituire una commissione sulla bretella dell'alta velocità Orbassano-Avigliana rischia di rallentare un'opera fondamentale per il Piemonte. Iniziative di questo tipo non aggiungono nulla sul piano tecnico e servono solo a creare incertezza, ostacoli politici e allungamento dei tempi". Ad affermarlo, in una nota, i capigruppo della Lega in Regione e a Rivoli, Fabrizio Ricca e Laura Adduce. "La Lega ha una parola sola - sottolineano -: la Tav è un'infrastruttura strategica e non può essere messa in discussione da commissioni inutili. Se il Pd ha deciso, in nome del campo largo, di rallentare l'opera esca allo scoperto e si assuma la responsabilità con il territorio e il suo tessuto economico".