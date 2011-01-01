Tav: Ruffino (Az), Pd incomprensibile, scelga da che parte stare

"La decisione dell'amministrazione comunale di Rivoli di istituire una commissione per valutare l'impatto della bretella dell'alta velocità tra Orbassano e Avigliana, coinvolgendo esperti da sempre contrari alla Tav, lascia basiti. È un passo indietro che rischia di produrre valutazioni a senso unico su un'opera strategica per il territorio". Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata e segretaria di Azione in Piemonte. "Periodicamente - prosegue - alcune amministrazioni tornano a rimettere in discussione la Tav senza che se ne comprenda il motivo. Il Comune di Rivoli dovrebbe piuttosto concentrarsi sulle vere priorità, a partire dalla conclusione della linea metropolitana, attesa da anni". "Esiste già un Osservatorio dedicato e questa scelta appare incomprensibile. Preoccupa, inoltre, la regressione del Partito Democratico che governa Rivoli, pur sapendo che il progetto Tav è avviato e in una fase avanzata. È ora di parlare chiaro: il Pd dica cosa pensa davvero della Torino-Lione, senza ambiguità e senza giochi politici dannosi per lo sviluppo del territorio", conclude Ruffino.