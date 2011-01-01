GIUSTIZIA

Corte d'Appello, si insedia Bassi

La giudice succede a Edoardo Barelli Innocenti che è andato in pensione. Nominata all'unanimità dal Csm. È stata tra le altre cose componente di commissioni ministeriali.

La giudice Alessandra Bassi prende posto alla guida della Corte d’Appello di Torino. L’insediamento è previsto per domani, giovedì 29 gennaio 2026, a seguito della nomina approvata all’unanimità dal Csm. Succede a Edoardo Barelli Innocenti che è andato in pensione e che è stato al vertice del distretto giudiziario del Piemonte e della Valle d'Aosta dal 4 ottobre 2018.

Alessandra Bassi è giudice di grande esperienza. Nata a Firenze, è magistrato dal 1991. Dal 2021 è stata presidente della II sezione penale della Corte d'Appello. In precedenza è stata giudice del dibattimento e giudice del Tribunale del riesame di Milano; giudice per le indagini preliminari a Torino; e consigliere presso la corte di Cassazione.

Ha insegnato diritto penale sostanziale e processuale nelle scuole di specializzazione per le professioni legali in alcune facoltà universitarie e presso la Scuola superiore della Magistratura. È stata anche componente della struttura della formazione decentrata della Scuola superiore della Magistratura presso la corte di Cassazione. Inoltre ha fatto parte di commissioni ministeriali e di gruppi di lavoro del Csm ed è stata autrice di monografie e pubblicazioni in materia di diritto penale, sostanziale e processuale.