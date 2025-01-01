Il Consiglio regionale approva la legge di stabilità 2026

Il Consiglio regionale del Piemonte, presieduto da Davide Nicco, ha approvato a maggioranza la Legge di stabilità regionale 2026 (Disegno di legge 111 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028'), presentato dall'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano. La legge di stabilità interviene per rafforzare la gestione dei conti regionali. L'articolo 1 rifinanzia gli interventi previsti dalle leggi vigenti e ridistribuisce le spese pluriennali tra i diversi esercizi di bilancio. L'articolo 2 revoca le vecchie autorizzazioni e le sostituisce con nuovi limiti validi per il triennio 2026-2028, così da garantire l'equilibrio finanziario. L'articolo 3 chiarisce una norma del 2025, quantificando le maggiori entrate tramite una proiezione lineare dei dati già disponibili. L'articolo 4 sancisce l'urgenza del provvedimento. E' stato anche approvato un ordine del giorno, primo firmatario Carlo Riva Vercellotti (Fdi), che impegna la giunta a predisporre un disegno di legge che stanzi 1 milione di euro a sostegno dei comuni del Canavese coinvolti nel contenzioso Asa, per favorire una transazione e scongiurare gravi rischi di dissesto finanziario. E' stata convocata una conferenza dei capigruppo per decidere il prosieguo delle sedute in vista della discussione del Bilancio, sulla quale in mattinata si è tenuta una Prima commissione; resta al momento la convocazione pomeridiana dell'Aula.