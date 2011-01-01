Regione Piemonte vota a bilancio i fondi per le Atp Finals

La Regione Piemonte, in sede di approvazione del documento finanziario previsionale 2026-2028, ha messo a bilancio quasi 7 milioni di euro per le Atp Finals, al momento assegnate a Torino ancora per quest'anno, in attesa della decisione definitiva per i restanti anni del quinquennio fino al 2030. Già nei mesi scorsi il presidente Alberto Cirio aveva confermato il sostegno finanziario al torneo dei maestri. "Da qui al 2028 - commenta in una nota il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca - la Regione finanzierà il torneo di tennis che negli ultimi anni ha raggiunto una popolarità internazionale per un importo complessivo di quasi 7 milioni di euro. Un contributo economico al quale non abbiamo mai smesso di lavorare in questi mesi e che permetterà a Torino di continuare a sognare. Uno sforzo importante condiviso e sostenuto da tutti i gruppi di maggioranza". Nei mesi scorsi anche la Città aveva confermato a bilancio, incrementandolo rispetto agli anni precedenti, il suo impegno finanziario a favore dell'evento, passando da 1,5 milioni a 2,3 milioni l'anno.