Tenta la fuga in monopattino dalla polizia, arrestato pusher 17enne

Oltre mezzo chilo di hashish è stato sequestrato dalla polizia a Torino, dove un diciassettenne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato dagli agenti della squadra volanti mentre si trovava a bordo di un monopattino in corso Trapani e, alla vista della pattuglia, ha assunto un comportamento sospetto. Alla richiesta di fermarsi, il ragazzo ha tentato la fuga accelerando e gettando a terra un panetto di hashish. L'inseguimento si è concluso in via Frassineto, dove il minore è stato bloccato. La successiva perquisizione della cantina dell'abitazione ha portato al rinvenimento di altri sei panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai 600 grammi, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. In casa sono stati trovati anche 1.750 euro in contanti. Nel corso dei controlli gli agenti hanno individuato due casseforti, una in cantina e una nell'abitazione, entrambe con tracce di sostanza stupefacente all'interno. È stato inoltre sequestrato uno smartphone che il diciassettenne ha dichiarato di aver trovato tempo prima a una fermata dell'autobus, circostanza che gli è valsa una denuncia per ricettazione. L'arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale per i minorenni di Torino, che ha disposto nei confronti del giovane la misura del collocamento in comunità.