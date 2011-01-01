Hashish, cocaina e armi tra Lombardia e Piemonte, sei arresti della Gdf

Traffico di droga, porto e detenzione illegale di armi e minacce aggravate. Sono le accuse che hanno portato in carcere cinque italiani e uno straniero in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Varese su richiesta della Procura. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, è scattata all'alba di oggi. Le perquisizioni sono ancora in corso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'organizzazione criminale spacciava ingenti quantitativi di droga tra Lombardia e Piemonte, nelle province di Milano, Varese e Verbano Cusio Ossola. Le indagini hanno preso il via dall'arresto di un pusher bloccato in flagranza con un chilo di droga di cocaina. Nel corso dell'inchiesta i finanzieri hanno documentato otto grosse cessioni di droga per un totale di 5 chili e mezzo tra hashish e cocaina, per un valore complessivo di oltre 150mila euro. I clienti che non pagavano la droga acquistata, secondo gli investigatori, diventavano bersaglio di estorsioni con minacce e venivano costretti a versare il denaro o, in caso di non disponibilità, con beni come ad esempio alcune auto.