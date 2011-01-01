Asl Asti, nuova direttrice sanitaria

La dottoressa Barbara Caimi, 47 anni, milanese, è la nuova direttrice sanitaria dell'Asl At. Proviene dall'Agenzia di tutela della salute di Bergamo, dove ricopriva l'incarico di direttrice sociosanitaria. Laureata in Medicina all'Università di Milano Bicocca e specializzata in Cardiologia, ha completato la formazione con un dottorato di ricerca al Policlinico di Milano. La sua carriera si è sviluppata al Pio Albergo Trivulzio di Milano, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino alla direzione dei Poliambulatori Cronicità e del Day Hospital. Tra il 2020 e il 2023 ha guidato la Centrale unica regionale dimissioni, seguendo circa 30 mila pazienti durante l'emergenza Covid-19. Ha poi ricoperto incarichi di direzione sociosanitaria, promuovendo progetti di integrazione tra ospedale e territorio, affiancati da una solida attività di formazione manageriale e da numerose pubblicazioni scientifiche. "Barbara Caimi vanta una solida esperienza nel management sanitario e sociosanitario, con ruoli di direzione strategica e una profonda competenza nei processi di integrazione tra ospedale, territorio e domicilio, anche grazie all'uso delle tecnologie digitali. La sua capacità di coordinare i diversi attori che operano a sostegno della terza età garantisce continuità e, al tempo stesso, apporta un contributo altamente qualificato ai progetti avviati da questa direzione", sottolinea il direttore generale dell'Asl At, Giovanni Gorgoni.