Avviati i lavori congiunti sul sistema sanitario Torino

Rafforzare l'efficienza, l'integrazione e la sostenibilità del sistema sanitario torinese: è l'obiettivo del percorso di lavoro congiunto avviato dall'Azienda ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e dell'Azienda sanitaria locale Città di Torino alla presenza del direttore generale dell'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, dottor Livio Tranchida, e del direttore generale dell'Asl Città di Torino, dottor Carlo Picco. "La collaborazione strutturata tra le aziende sanitarie torinesi - sottolinea Tranchida - è un elemento strategico per valorizzare le competenze, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire una risposta coordinata ed appropriata ai bisogni di salute del territorio, in particolare nell'ambito delle prestazioni specialistiche e dell'alta complessità". "Questo percorso - dichiara Picco - rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare il coordinamento tra le aziende sanitarie del territorio e garantire ai cittadini risposte sempre più appropriate e tempestive. Lavorare in modo integrato su liste di attesa, emergenza-urgenza e percorsi di tutela significa mettere concretamente al centro i bisogni degli assistiti e migliorare l'efficienza complessiva del sistema". Il confronto si concentra su ambiti strategici ritenuti prioritari per il miglioramento dell'accesso e della qualità delle prestazioni sanitarie, in particolare: il governo e la riduzione delle liste di attesa; la mobilità attiva e passiva; la gestione dell'emergenza-urgenza; l'offerta coordinata del Percorso di Tutela degli Assistiti di Torino, volta ad assicurare l'accesso tempestivo alle prestazioni specialistiche nel rispetto dei tempi di attesa.