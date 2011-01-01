Evasione da 3 milioni contestata a società sportiva dilettantistica

Una società sportiva dilettantistica - nota per la disciplina del paracadutismo - avrebbe fatto un uso distorto della sua veste associativa, per beneficiare indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali. Lo ha constatato la Compagnia della Guardia di finanza di Casale Monferrato (Alessandria), al termine di una attività di polizia economico-finanziaria. L'attività ispettiva ha portato al recupero a tassazione di redditi non dichiarati per circa 3.195.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, dati in gran parte da decolli aerei e lanci paracadutistici in tandem non registrati. Il responsabile è stato denunciato alla procura di Vercelli per omessa e infedele dichiarazione ai fini imposte dirette e Iva. Le inadempienze riscontrate, inoltre, sono state segnalate all'Ente nazionale per l'Aviazione civile e a quello per l'Assistenza al volo. L'operazione, svolta con Ispettorato territoriale del lavoro, carabinieri del Nil e del Nas di Alessandria, ha permesso di scoprire irregolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la struttura dedicata al locale bar. E' stato emesso un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e sono stati sequestrati alimenti in cattivo stato di conservazione, con la cessazione dell'esercizio di somministrazione anche di bevande. Una persona è stata denunciata e sono state contestate sanzioni per 7.264 euro.