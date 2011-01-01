"No alla violenza per Askatasuna", domani sit-in non violento a Torino

In vista della manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna di sabato prossimo, i radicali torinesi annunciano che domani saranno "stesi a terra in nome della nonviolenza". Il sit-in non violento in piazza Cln è promosso da Europa Radicale, Associazione 'Marco Pannella' e Associazione radicale Adelaide Aglietta. "Sabato - si legge in una nota - è prevista una manifestazione nazionale a Torino con tre cortei che marceranno sotto lo slogan 'Ci riprenderemo la città'. Alcune frange di manifestanti sono già sul piede di guerra e annunciano azioni violente contro la stessa città che vorrebbero 'riprendere'". "Noi riteniamo che, anche negli scontri politici più duri, debba prevalere il dialogo e la nonviolenza: nelle azioni, nei confronti e nel rispetto reciproco dei diversi e delle diversità. Con questa consapevolezza, nel richiedere a ciascun manifestante di non cadere nella trappola della violenza, domani saremo alle 14 in Piazza Cln stesi a terra con i nostri cartelli a invocare un metodo e a dare corpo e gambe a una speranza alternativa a quella di chi vorrebbe abbattere il 'potere' con la violenza dei propri atti".