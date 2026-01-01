Pompeo (Pd), positiva la stabilizzazione di 9.368 lavoratori Pnrr

"Con il Pnrr sono stati assunti circa 11.800 lavoratori a tempo determinato negli uffici giudiziari italiani, di cui oltre 500 in Piemonte e Valle d'Aosta. Molti operano in tribunali già sotto organico, con carenze che superano il 30-40%. Nel novembre scorso avevo sollevato il problema, sollecitando la giunta regionale a intervenire presso il governo per stabilizzare queste persone. Abbiamo appreso dalle organizzazioni sindacali che, finalmente, 9.368 lavoratori saranno stabilizzati dal 1/o luglio 2026". Così la consigliera regionale del Partito democratico Laura Pompeo. "Questa notizia è un risultato importante che riconosce il valore del lavoro svolto e l'impegno sindacale. Ma non basta. Restano esclusi centinaia di operatori, anche nel nostro territorio, che meritano pari dignità e prospettive. La proroga dei contratti per chi non rientra nella stabilizzazione di luglio deve essere una priorità, per evitare che competenze preziose vadano disperse e che gli uffici giudiziari tornino a soffrire di arretrati e inefficienze", prosegue la consigliera regionale Pd. "La Regione, pur non avendo competenza diretta sulle assunzioni, può e deve esercitare pressione politica e intervenire in Conferenza Stato-Regioni. Il Piemonte deve chiedere con chiarezza al governo un piano nazionale di stabilizzazione equo, trasparente e inclusivo. Non si tratta solo di tutelare i lavoratori, ma di difendere il diritto dei cittadini a una giustizia moderna, accessibile ed efficiente", conclude la consigliera Pd.