Salvini, per i ponti sul Po stanziati 50 milioni per il 2027-2028

"Per gli interventi già avviati le risorse assegnate restano pienamente disponibili, e nell'ultima legge di bilancio abbiamo stanziato nuove risorse, pari a 50 milioni di euro, per il 2027-2028 per proseguire la messa in sicurezza dei ponti nel bacino del Po". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time in Senato, sottolineando di aver chiesto al ministero "una ricognizione di quanti sono e quali sono gli stati di manutenzione dei ponti lungo tutto il corso del Po".