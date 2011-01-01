Avs in piazza a Torino contro la repressione

"Saremo anche noi in piazza a Torino alla grande manifestazione nazionale che si terrà sabato 31, partendo da Palazzo Nuovo. Ci saremo per ribadire la nostra opposizione all'atto di forza con cui è stato sgomberato lo spazio di corso Regina 47, militarizzato un intero quartiere e fermato il percorso della città per il pieno riconoscimento di quel luogo come bene comune". Lo annunciano il vicecapogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi, il responsabile nazionale movimenti di Sinistra Italiana Luca Blasi, la capogruppo di Avs in Regione Piemonte Alice Ravinale, e i consiglieri di Sinistra Ecologista al Comune di Torino, Sara Diena ed Emanuele Busconi. "Ci saremo - sottolineano gli esponenti Avs e Se - contro il pugno duro di un governo che ha dichiarato guerra a tutti gli spazi sociali autogestiti, che conduce una battaglia contro gli ultimi: chi non ha casa, i migranti, i lavoratori sfruttati, e contro chiunque alzi la testa in difesa di una società giusta, a partire da chi si è mobilitato per la Palestina e ora si vede recapitare avvisi di garanzia e multe salatissime. Un governo - affermano - che ha fatto della repressione il suo credo, con leggi liberticide e criminogene che porteranno alla compressione dei diritti di tutte e tutti". "Ci saremo - aggiungono - perché è questo il momento di mobilitarsi in difesa di una democrazia che, come si è visto a Minneapolis, è sempre più fragile. Contro una destra che continua a soffiare sul fuoco per dipingere ormai l'intera Torino come un covo di violenti, auspichiamo che la manifestazione di sabato si svolga senza provocazioni e tensioni e siamo certi che tutta la società civile torinese che crede nella Costituzione e nell'antifascismo saprà non rimanere in silenzio". Alla manifestazione ci sarà anche una delegazione di Euskal Herria Bildu dai Paesi Baschi, partito che come Avs fa parte del gruppo The Left al Parlamento Ue.