Potere al Popolo, "in piazza domani a Torino, Meloni e Lo Russo si dimettano"

"Di fronte all'impoverimento dei quartieri, all'attacco ai salari e alle classi popolari l'unica sicurezza di cui abbiamo bisogno è quella sociale: casa, salari, trasporti, sanità pubblica, diritti per tutte e tutti. Per questo il 31 gennaio saremo in piazza a Torino al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, dei movimenti sociali e delle realtà che hanno animato gli scioperi generali di questo autunno, chiedendo le dimissioni di Giorgia Meloni e del sindaco Stefano Lo Russo". E' quanto si legge in una nota di Potere al Popolo in merito alle manifestazioni annunciate per domani nel capoluogo piemontese a sostegno del centro sociale Askatasuna. "Ben lungi dall'essere il 'pacificatore' descritto da Giorgia Meloni, Trump - è il testo del comunicato - rappresenta un imperialismo sempre più feroce: dall'attacco al Venezuela per rubarne le risorse alla complicità nel genocidio a Gaza. In Europa, tutto questo si traduce aumento delle spese militari, compressione dei salari e militarizzazione della società, a scapito di sanità, scuola, welfare e diritti. A chi si oppone a questo modello, il Governo risponde con la repressione: arresti, sgomberi, nuovi decreti sicurezza, deportazioni nei Cpr, criminalizzazione delle lotte e del dissenso". "In questo quadro - osserva ancora Potere al Popolo - il centro-sinistra non rappresenta alcuna alternativa".