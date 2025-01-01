Pd, approfondimento situazione dei trasporti pubblici in Piemonte

"All'esito della animata discussione sul bilancio di previsione 2026 è stato approvato all'unanimità l'impegno proposto dal Pd, insieme a tutti i gruppi di opposizione, per un puntuale approfondimento conoscitivo sulla situazione del trasporto pubblico piemontese". Lo annunciano i consiglieri regionali dem Nadia Conticelli e Alberto Avetta. "La commissione competente - spiegano - fisserà incontri e consultazioni che coinvolgeranno i quattro quadranti regionali, con calendario e modalità di lavoro predefinite, analizzando il quadro delle risorse nazionali e regionali, gli investimenti e i criteri di riparto territoriale, lo stato delle infrastrutture e dei nodi critici, i livelli reali di servizio, le procedure di gara e i contratti di servizio, la sostenibilità economica del sistema, l'accessibilità per le persone con disabilità, l'effettivo grado di intermodalità e le concrete prospettive di riattivazione delle linee ferroviarie ancora sospese". Conticelli e Avetta osservano che "guasti, ritardi, cancellazioni delle corse e altri disservizi, oltre all'aumento delle tariffe, si scaricano inevitabilmente e quotidianamente sui cittadini, in particolare pendolari per studio e lavoro", e che "in questo quadro si profila una ulteriore riduzione degli investimenti, posto che i nuovi criteri per il riparto del fondo nazionale trasporti penalizzano il Piemonte (- 25 milioni)". "La giunta Cirio governa la regione da sette anni ormai e il TPL piemontese è chiaramente sotto stress. Serve un'analisi seria e condivisa per capire come vengono utilizzate le risorse, consapevolezza delle criticità crescenti e chiarezza sulle scelte per garantire un servizio efficiente".