Pichetto, approvare decreto energia entro febbraio

"Stiamo andando avanti articolo per articolo, orma sta diventando un treno con tanti, tantissimi vagoni. Tutta la parte tecnica è praticamente conclusa non la facciamo uscire perché automaticamente si creerebbero di nuovi dibattiti perché tutte le volte che si interviene con qualche regola automaticamente c'è chi la regola gli va bene e che non gli va bene". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, a margine degli Energy Days organizzati dal Politecnico di Torino. Stiamo vedendo naturalmente tutta una parte anche di intervento che deve vedere la condivisione di tanti ministeri, quindi è un momento di concerto questo. Siamo alla parte finale" ha aggiunto Pichetto.