Ricca (Lega), a Torino ristori per commercianti danneggiati da Askatasuna

I ristori ai commercianti del quartiere Vanchiglia, a Torino, si sono resi necessari dopo i danni provocati dai "disordini post sgombero del centro sociale Askatasuna". E' quanto si ricava da una nota di Fabrizio Ricca, consigliere regionale della Lega, dove si illustra il contenuto di alcuni ordini del giorno approvati dall'assemblea in sede di discussione del bilancio 2026. "L'approvazione del bilancio regionale - spiega Ricca - ha visto l'impegno di tutto il centrodestra e sono soddisfatto che i cinque ordini del giorno a mia prima firma siano stati votati e condivisi da tutta la maggioranza. L'aiuto alle madri che non possono allattare al seno, lo stanziamento di fondi per gli studenti piemontesi e la revisione dei criteri di merito per borse di studio e voucher B, il finanziamento del progetto della ex scuola Salvo D'Acquisto come residenza universitaria, la valorizzazione dello sport dilettantistico e la garanzia di ristori ai commercianti di Vanchiglia danneggiati dai disordini post sgombero di Askatasuna sono tutte misure che miglioreranno il Piemonte". "Ringrazio i colleghi che hanno dato supporto a questi provvedimenti - conclude Ricca - che portano la nostra Regione al passo coi tempi e rafforzano l'impegno della Lega a fare sempre di più e meglio".