Alessandria, precari del Tribunale in assemblea e presidio

Nel giorno dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario a Roma si è tenuto per iniziativa dell'Usb un presidio davanti al Tribunale di Alessandria per chiedere la stabilizzazione del personale precario del ministero della Giustizia. "Per il capoluogo della nostra provincia - spiega Elena Beltramo - le unità presenti sono 44 su 80 totali. Tre a tempo indeterminato andranno in pensione quest'anno. Le iniziative di oggi sono state molto partecipate perché siamo a 5 mesi dalla scadenza dei contratti". Una preoccupazione riguarda anche la destinazione dei lavoratori. "Parteciperanno - dice Beltramo - a una selezione comparativa, quindi una nuova selezione. Il distretto della Corte d'Appello di Torino comprende tutti gli uffici giudiziari di Piemonte e Valle d'Aosta. Un'estensione territoriale pazzesca. Rischiamo lo svuotamento dei tribunali che già sono in affanno. Il caso di Alessandria, dove la scopertura è del 60, è emblematico". Oltre al presidio si è svolta un'assemblea cui intervenuto il presidente del tribunale, Paolo Rampini.