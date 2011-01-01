Cirio, "chi manifesta per fare violenza è solo un delinquente"

"Ben vengano tutti coloro che vogliono manifestare le loro idee nel rispetto delle regole, degli altri, delle forze dell'ordine. Ma chiunque pensi di utilizzare ancora una volta la manifestazione di domani per fare violenza alle persone, alle attività imprenditoriali private, che siano bar, che siano negozi, violenza alle redazioni dei giornali, violenza alle persone dello Stato che sono lì a garantire la sicurezza, costoro sappiano che qui saranno sempre e solo considerati dei delinquenti e trattati come tali". A dirlo, a margine della seduta del Consiglio regionale, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sulla manifestazione di domani per Askatasuna.