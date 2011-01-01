Manifestazione per Askatasuna, viabilità modificata e divieti di sosta

Per la manifestazione in programma a Torino, il Comune ricorda che nel pomeriggio sono previste alcune modifiche alla viabilità. Lungo il percorso sono stati istituiti divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle 10 fino a cessate esigenze. Nello specifico, i divieti, attivi dalle ore 10 del mattino e sino a cessate esigenze, sono istituiti in corso Regina Margherita lato civico 47 tratto Tarino - Vanchiglia, via Sant'Ottavio tratto Regina Margherita - Artisti, via Guastalla tratto Regina Margherita - Artisti, via Buniva tratto Regina Margherita - Artisti, via Giulia di Barolo tratto Regina Margherita - Artisti, via Balbo tratto Tarino - Vanchiglia, via Santa Giulia tratto Tarino - Vanchiglia, piazza Santa Giulia, piazza Carlo Felice, piazza Paleocapa, piazza Lagrange, via Lagrange entrambi i lati, tratto Vittorio Emanuele II - Lagrange, stazione Fs Porta Susa solo lato Bolzano in entrambi i sensi di marcia, piazza XVIII Dicembre, corso Beccaria, corso San Martino entrambi i lati, tratto Beccaria - XVIII Dicembre, corso San Maurizio su entrambi i controviali, via Verdi tratto compreso tratto Montebello - Giulia di Barolo, via Roero di Cortanze, lungo Dora Firenze entrambi i lati, tratto Verona - Novara, corso Novara lato est, tratto Varano - Regio Parco, compreso parcheggio Cimitero Monumentale, corso Regio Parco entrambi i lati, tratto Novara - Pindemonte. La mappa è disponibile in homepage sul sito della Città di Torino. A partire dalle 14.30, aggiunge il Comune, saranno poi previste limitazioni viabili lungo il percorso dei tre cortei che avranno tre distinte partenze dalle stazioni di Porta Susa, di Porta Nuova e da Palazzo Nuovo, per congiungersi in corso Cairoli. La manifestazione da qui proseguirà in lungo Po Diaz, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, rondò Rivella, corso Regio Parco sino all'angolo con corso Novara, dove avrà termine. La polizia locale sarà presente lungo tutto il perimetro per chiusure temporanee al traffico e per indirizzare i veicoli verso percorsi alternativi durante il passaggio dei manifestanti. A partire dalle 13.30 i percorsi di alcune linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni nell'area interessata dal corteo. La metropolitana svolgerà regolare servizio, ma saranno chiuse le stazioni metro Porta Susa e Porta Nuova. Su eventuale disposizione delle forze dell'ordine, potranno essere chiuse anche alcune stazioni intermedie. Per le informazioni di dettaglio ci sono avvisi sul sito di Gtt.