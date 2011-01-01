Urso, "confermo l'investimento di Silicon Box a Novara"

"Certo che lo confermo: Invitalia, su nostra indicazione, sta lavorando con l'investitore affinché sia possibile realizzarlo nel migliore dei modi". Così il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a proposito dell'investimento da oltre tre miliardi annunciato da Silicon Box per la realizzazione di un impianto a Novara. Il settore di chip e della microelettronica "è un settore in cui l'Italia sta facendo la sua parte anche con gli investimenti che sono programmati da Stm sia a Catania, la più grande e significativa fabbrica che ci farà diventare centrali nel Mediterraneo e in Europa, sia ovviamente in Lombardia. A differenza di altri, noi stiamo perseguendo questa strada", aggiunge Urso all'inaugurazione della Casa del Made in Italy al Mido che si apre a Rho Fiera Milano.